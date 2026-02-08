Россия впервые показала за рубежом новейшую РСЗО «Сарма»

ТАСС: Российская армия уже апробирует РСЗО «Сарма» в зоне СВО

Россия впервые продемонстрировала за рубежом натурный образец новейшей реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Сарма». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что новейшее российское вооружение показали на выставке World Defense Show 2026, которая в эти дни проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Система залпового огня является частью единого разведывательно-ударного комплекса.

По данным агентства, Российская армия уже получила партию новых машин и апробирует их в зоне СВО.

Также Россия представила беспилотник Supercam S350, предназначенный для разведки целей, комплекс средств автоматизации управления огнем артиллерии «Планшет-А» на бронированном шасси «Атлет». Еще одна новинка — новый бронетранспортер БТР-22, а также дистанционно управляемый боевой модуль «Баллиста» с 30-миллиметровой пушкой 2А42.

Ранее индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал, что «Сарма» имеет более легкую конструкцию по сравнению с «Торнадо-С». По его словам, новое вооружение способно обеспечить большую гибкость применения реактивной артиллерии.