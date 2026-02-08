Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:00, 8 февраля 2026Наука и техника

Россия впервые показала за рубежом новейшую РСЗО «Сарма»

ТАСС: Российская армия уже апробирует РСЗО «Сарма» в зоне СВО
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Россия впервые продемонстрировала за рубежом натурный образец новейшей реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Сарма». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что новейшее российское вооружение показали на выставке World Defense Show 2026, которая в эти дни проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Система залпового огня является частью единого разведывательно-ударного комплекса.

По данным агентства, Российская армия уже получила партию новых машин и апробирует их в зоне СВО.

Также Россия представила беспилотник Supercam S350, предназначенный для разведки целей, комплекс средств автоматизации управления огнем артиллерии «Планшет-А» на бронированном шасси «Атлет». Еще одна новинка — новый бронетранспортер БТР-22, а также дистанционно управляемый боевой модуль «Баллиста» с 30-миллиметровой пушкой 2А42.

Ранее индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал, что «Сарма» имеет более легкую конструкцию по сравнению с «Торнадо-С». По его словам, новое вооружение способно обеспечить большую гибкость применения реактивной артиллерии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ установила личность стрелявшего в генерала Алексеева

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    С посольства Украины в Москве взыскали многомиллионные долги за электроэнергию

    Над российским регионом сбили 28 украинских беспилотников

    СК установили украинское происхождение стрелявшего в генерала Алексеева мужчины

    Шансы российских хоккеистов выиграть золото Олимпиады в случае допуска подсчитали

    Москвич превратил сугроб в «квартиру»

    Потери Зеленского из-за упоминания в файлах Эпштейна оценили

    Появились кадры видеонаблюдения с места покушения на генерала Алексеева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok