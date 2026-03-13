Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:01, 13 марта 2026Экономика

Названо условие дальнейшего ослабления санкций против России

Аналитик Родионов: США могут разрешить экспорт еще одной партии российской нефти
Кирилл Луцюк

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

США могут пойти на то, чтобы вновь смягчить санкции против российской нефти и разрешить экспорт еще одной партии. Это предположил директор центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, такое развитие событие возможно в том случае, если ближневосточный конфликт затянется, а значит, цены на нефть останутся высокими. Тем не менее широкого снятия антироссийских рестрикций эксперт не ожидает. Он считает, что Вашингтон скорее прибегнет к хаотичным действиям для стабилизации ситуации и в попытках снизить цены на топливо ограничится лишь тактическими мерами. Последние действительно могут стабилизировать положение дел на короткий срок, но проблему не решат.

По словам доцента кафедры политологии Финансового университета при правительстве России Александра Конькова, к снятию ограничений США на российскую нефть нужно относиться как к поблажке, а не как к смягчению санкционного режима, который введен надолго.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц высказался о смягчении санкций США против российской нефти

    Belgee раскрыл подробности о новом компактном кроссовере для россиян

    В «Азове» призвали отказаться от одного мифа о России

    Россияне стали чаще покупать одежду для питомцев

    Влияние снятия санкций с российской нефти на курс рубля оценили

    Найдено неожиданное средство против боли в суставах

    Москвичам назвали время появления самокатчиков

    Орбан объяснил недопуск Венгрии к «Дружбе»

    Валюта страны БРИКС установила антирекорд

    Альпинист поскользнулся, полетел кубарем вниз по горе и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok