Аналитик Родионов: США могут разрешить экспорт еще одной партии российской нефти

США могут пойти на то, чтобы вновь смягчить санкции против российской нефти и разрешить экспорт еще одной партии. Это предположил директор центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, такое развитие событие возможно в том случае, если ближневосточный конфликт затянется, а значит, цены на нефть останутся высокими. Тем не менее широкого снятия антироссийских рестрикций эксперт не ожидает. Он считает, что Вашингтон скорее прибегнет к хаотичным действиям для стабилизации ситуации и в попытках снизить цены на топливо ограничится лишь тактическими мерами. Последние действительно могут стабилизировать положение дел на короткий срок, но проблему не решат.

По словам доцента кафедры политологии Финансового университета при правительстве России Александра Конькова, к снятию ограничений США на российскую нефть нужно относиться как к поблажке, а не как к смягчению санкционного режима, который введен надолго.