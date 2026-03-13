Необычное хобби мужчины стало причиной его ссоры с семьей

Пользователь Reddit с ником Commercial-Card2855 рассказал, как бутылка рома вбила клин между ним и несколькими членами его семьи. По словам мужчины, у него есть необычное хобби — он собирает алкоголь редких и дорогих марок, покупая его в заграничных поездках.

«Простой пример: ром, который можно приобрести только на конкретном заводе на Ямайке. То есть я смогу купить еще одну бутылку, только если поеду на Ямайку», — написал автор.

В выходные в гости пожаловал брат его жены со своей супругой. Родственники немного выпили, приготовив коктейли из обычного рома. Однако в какой-то момент гость решил поживиться алкоголем более высокого уровня и попросил у хозяина ключ от его мини-бара.

«Я отказал, добавив, что, если уж он так сильно хочет попробовать дорогой ром, то я налью ему немного, чтобы он мог потягивать его и наслаждаться, но его уж точно нельзя использовать для приготовления коктейлей. Он разозлился и обозвал меня снобом», — пожаловался мужчина.

В ответ он предложил продать брату жены бутылку, но стоить она будет столько же, сколько нужно потратить, чтобы еще раз съездить в другую страну за аналогичной. Разбуянившийся родственник отказался от этого предложения. Когда супруга автора встала на сторону брата, он предложил другую сделку.

«Я сказал, что подарю ему ром, если она отдаст свою косметику детям для раскрасок. Она назвала меня нелепым, но не позволила мне дать ее помаду ребятишкам», — заключил коллекционер.

Ранее нарколог рассказал, как определить у себя алкоголизм. По словам врача, для этого стоит понять, используется ли спиртное как средство борьбы со стрессом, тревогой или эмоциональным напряжением.