18:28, 13 марта 2026

Норвежский лыжник Клебо рассказал о состоянии здоровья после падения на трассе

Норвежский лыжник Клебо: «У меня только одна голова, поэтому ее надо беречь»
Владислав Уткин

Фото: Petri Korteniemi / Reuters

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о состоянии здоровья после падения на трассе во время этапа Кубка мира в норвежском Драммене. Слова спортсмена приведены на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Вчера упал и сильно ударился головой. Но, к счастью, все спокойно. Получил сотрясение мозга, поэтому возьму несколько дней отдыха от тренировок и интернета, чтобы все как следует зажило. У меня только одна голова, поэтому ее надо беречь», — написал Клебо.

12 марта 29-летний норвежец покинул трассу в сопровождении двух организаторов после того, как упал и ударился головой во время спринтерской гонки. Позже спортсмена отвезли в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга.

Клебо является 11-кратным олимпийским чемпионом. Это рекорд в истории зимних Олимпиад. На Играх-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо он завоевал шесть золотых наград.

    Последние новости

    Макрон сделал предупреждение России по Украине

    Трамп заявил об отсутствии помощи со стороны Украины

    Кристина Орбакайте показала внешность на фото из 90-х

    Раскрыт неожиданный внешний фактор развития инфаркта

    На стене в Помпеях нашли древнее признание в любви

    В Москве заработали «белые списки» для мобильного интернета

    В Латинской Америке произошло мощное землетрясение

    Уехавший в Европу Хованский высказался о жизни после развода

    Темпы таяния снега в Москве оценили

    Стало известно об атаке ВСУ на два российских региона

    Все новости
