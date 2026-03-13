Норвежский лыжник Клебо рассказал о состоянии здоровья после падения на трассе

Норвежский лыжник Клебо: «У меня только одна голова, поэтому ее надо беречь»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о состоянии здоровья после падения на трассе во время этапа Кубка мира в норвежском Драммене. Слова спортсмена приведены на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Вчера упал и сильно ударился головой. Но, к счастью, все спокойно. Получил сотрясение мозга, поэтому возьму несколько дней отдыха от тренировок и интернета, чтобы все как следует зажило. У меня только одна голова, поэтому ее надо беречь», — написал Клебо.

12 марта 29-летний норвежец покинул трассу в сопровождении двух организаторов после того, как упал и ударился головой во время спринтерской гонки. Позже спортсмена отвезли в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга.

Клебо является 11-кратным олимпийским чемпионом. Это рекорд в истории зимних Олимпиад. На Играх-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо он завоевал шесть золотых наград.