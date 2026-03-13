Реклама

Пассажирка привезла в Сочи украшения Cartier и Rolex на 7 миллионов рублей и попалась

Пассажирка не задекларировала украшения Cartier и попалась таможенникам в Сочи
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Пассажирка самолета привезла из Стамбула в Сочи украшения Cartier и Rolex на 7 миллионов рублей и попалась таможенникам. Об этом сообщает Telegram-канал «Сочи №1».

Уточняется, что женщина не задекларировала ювелирные изделия и прошла через «зеленый коридор». Эксперты установили подлинность украшений. В отношении путешественницы возбуждено уголовное дело о контрабанде — ей грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей.

Ранее российский пассажир самолета попался в аэропорту с поддельными часами Rolex и стал фигурантом уголовного дела. Мужчина попытался заверить таможенников, что это всего лишь реплика за 300 долларов (23,7 тысячи рублей).

