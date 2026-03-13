Реклама

11:26, 13 марта 2026Спорт

Победа «Реала» над «Манчестер Сити» лишила россиянина 3,2 миллиона рублей

Победа «Реала» над «Манчестер Сити» в ЛЧ лишила россиянина 3,2 миллиона рублей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 200 тысяч рублей на два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин спрогнозировал ничьи в матчах «Барселоны» с «Ньюкаслом» и «Реала» — с «Манчестер Сити». Коэффициент на каждое событие составлял 4,00, при перемножении итоговый коэффициент вырос до 16,00.

Если бы ставка сыграла, россиянин пополнил бы свой счет на 3,2 миллиона рублей. Однако ничья была зафиксирована только в матче «Барселоны» (1:1). «Реал» одержал разгромную победу со счетом 3:0, и игрок лишился денег.

Ранее клиент БК поставил 1 миллион рублей на три футбольных матча. Все три прогноза оказались верными, и он выиграл 3,8 миллиона рублей.

