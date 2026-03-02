Реклама

Спорт
12:47, 2 марта 2026Спорт

Россиянин поставил на три футбольных матча и выиграл 3,8 миллиона рублей

Россиянин поставил на футбольные матчи и выиграл 3,8 миллиона рублей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 1 миллион рублей на три футбольных матча. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин спрогнозировал победу «Динамо» над «Крыльями Советов» в РПЛ, а также то, что «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» в матчах чемпионата Англии обыграют «Челси» и «Кристал Пэлас» соответственно. Общий коэффициент экспресс-ставки равнялся 3,80.

Все три прогноза оказались верными. Клиент БК выиграл 3,8 миллиона рублей.

Ранее россиянин лишился почти трех миллионов рублей из-за поражения «Интера» в Лиге чемпионов от «Буде-Глимта». Коэффициент на победу итальянцев составлял 1,25.

