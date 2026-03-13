Появились подробности о насмерть замерзшем в тайге с четырехлетним сыном россиянине

Shot: Замерзший с сыном в тайге под Красноярском мужчина был многодетным отцом

51-летний россиянин, насмерть замерзший в тайге Красноярского края с четырехлетним сыном, был многодетным отцом. Подробности о нем появились у Shot в Telegram.

Как выяснило издание, мужчина работал в красноярском радиотелецентре Российской телевизионной и радиовещательной сети. У него было четверо детей, самый младший из которых и оказался с отцом в тайге. С супругой россиянин в разводе — женщина проживает в Архангельской области.

О происшествии стало известно 13 марта. Как выяснили правоохранители, мужчина с ребенком отправились на охоту 7 марта. Используя машину и снегоход, они добрались до первой охотничьей избы. Позже они выехали ко второй остановке, но так и не появились там. По одной из версий, отец с сыном бросили снегоход и попытались вернуться пешком к первой избе, но сбились с пути. Об их пропаже заявили 11 марта.

Ранее в тайге Красноярского края пропал 55-летний турист Виктор Потаенков, который отправился в поход по национальному парку «Красноярские Столбы» 9 марта. С того момента о судьбе мужчины ничего не известно.