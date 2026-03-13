Реклама

17:12, 13 марта 2026Россия

Правнучку Хрущева признали иноагентом после ее слов о Крыме

Минюст признал правнучку Хрущева иноагентом
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Скажи Гордеевой / YouTube (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом)

Правнучку советского лидера Никиты Хрущева Нину признали иноагентом. Ее данные появились в соответствующем реестре, опубликованном на сайте Минюста России.

Кроме того, в список иноагентов включили журналиста из Ростова-на-Дону Сергея Резника, профессора Парижской школы экономики Екатерину Журавскую, публициста Вадима Штепу и сотрудника ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Алексея Нестеренко.

В феврале в России вызвали резонанс слова Хрущевой о Крыме, сказанные в интервью Екатерине Гордеевой (признана Минюстом иностранным агентом). Правнучка советского лидера, более 30 лет живущая в США, назвала передачу полуострова УССР в 1954 году «менеджерским ходом» своего прадеда. «Когда Крым становится украинским — значит, и Украина становится больше русской», — сказала она.

Так, бывший сенатор Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди предложила Хрущевой приехать на полуостров в качестве туриста, чтобы «послушать людей». В свою очередь, депутат Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал слова эмигрантки неуместными. По словам парламентария, руководство Советского Союза действовало самостоятельно, не взяв во внимание мнение самих крымчан.

