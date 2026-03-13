Президент Финляндии сделал заявление о ядерном оружии

Стубб: Финляндия не нуждается в ядерном оружии в мирное время

Финляндия не нуждается в ядерном оружии в мирное время. Об этом заявил президент страны Александр Стубб, сообщает Yle.

«В мирное время Финляндии не нужно ядерное оружие», — сказал он.

По словам финского лидера, никто не предлагал Финляндии размещать ядерное оружие на своей территории, а республика не собирается становиться ядерной державой.

Тем не менее Стубб подчеркнул, что у Финляндии как у члена НАТО не должно быть каких-либо ограничений в этой сфере. Он также уточнил, что Россия не представляет непосредственной военной угрозы для страны.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что намерение Финляндии разрешить ввоз и хранение ядерного оружия сделает эту страну потенциальной целью для ответного удара. Он отметил, что изменение законодательства Финляндией для снятия запрета на ядерное оружие у границ России является провокационным шагом.