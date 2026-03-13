Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:29, 13 марта 2026Мир

Президент Финляндии сделал заявление о ядерном оружии

Стубб: Финляндия не нуждается в ядерном оружии в мирное время
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Финляндия не нуждается в ядерном оружии в мирное время. Об этом заявил президент страны Александр Стубб, сообщает Yle.

«В мирное время Финляндии не нужно ядерное оружие», — сказал он.

По словам финского лидера, никто не предлагал Финляндии размещать ядерное оружие на своей территории, а республика не собирается становиться ядерной державой.

Тем не менее Стубб подчеркнул, что у Финляндии как у члена НАТО не должно быть каких-либо ограничений в этой сфере. Он также уточнил, что Россия не представляет непосредственной военной угрозы для страны.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что намерение Финляндии разрешить ввоз и хранение ядерного оружия сделает эту страну потенциальной целью для ответного удара. Он отметил, что изменение законодательства Финляндией для снятия запрета на ядерное оружие у границ России является провокационным шагом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал решение Трампа снять санкции с России

    Хованский захотел купить пентхаус в одной европейской стране

    Лавров пошутил на переговорах с Гросси

    Латвийские спецслужбы захотели увидеть белорусский «Орешник»

    Экс-замгубернатора российского региона сел на 10 лет и лишился наград

    «Прогресс МС-33» скрыли под обтекателем

    В зоопарке попросили перестать переживать за осиротевшую обезьянку Панча

    Российский учитель упал замертво во время урока

    В Москве выставили на продажу двушку с «бабушкиным» ремонтом по цене квартиры в Майами

    В российском регионе двоих школьников завалило снегом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok