Президенты стран НАТО оказались у границы с Белоруссией

Президенты Литвы и Чехии Науседа и Павел приехали к границе с Белоруссией

Президенты Литвы и Чехии Гитанас Науседа и Петр Павел приехали к границе с Белоруссией. Об этом литовский политик сообщил на своей странице в соцсети X.

«Посетил границу Литвы с Беларусью вместе с президентом Чехии Петром Павелом. Восточная граница ЕС и НАТО находится под постоянным гибридным давлением со стороны (...) России и Белоруссии», — заявил Науседа.

Он также назвал Россию «угрозой», добавив, что укрепление восточной границы альянса и увеличение инвестиций в оборону имеет приоритетное значение. Кроме того, Науседа обозначил безопасность «восточного фланга» фактором безопасности всей Европы.

Ранее Гитанас Науседа сделал заявление о том, что Вильнюс готов обсудить с США использование своей территории для операции в Иране. Он отметил, что Вашингтон может использовать территорию страны для решения логистических задач.