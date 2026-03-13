Реклама

Раскрыто одно последствие операции в Иране на США

FT: США израсходовали запасы боеприпасов на годы вперед
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: U.S. Navy / Reuters

США с начала военной операции против Ирана израсходовали запасы некоторых критически важных боеприпасов на годы вперед. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Сообщается, что речь идет в том числе и о высокотехнологичных крылатых ракетах Tomahawk. «Это колоссальный расход ракет Tomahawk. Военно-морские силы (ВМС) США будут ощущать последствия этого еще несколько лет», — сказал один из собеседников издания.

Также отмечается, что в ближайшее время Пентагон направит в Белый дом и Конгресс США официальный запрос на выделение дополнительных средств на военные нужды в размере до 50 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что США израсходовали боеприпасы почти на шесть миллиардов долларов в первые дни операции против Ирана. «За первые два дня военной операции против Ирана Пентагон израсходовал боеприпасов на 5,6 миллиарда долларов», — говорится в публикации.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

