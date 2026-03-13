Популярную привычку связали со снижением риска психических расстройств

JAD: Ежедневное употребление кофе снижает риск некоторых психических расстройств

Ежедневное употребление кофе может быть связано с более низким риском некоторых психических расстройств. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные более 460 тысяч участников британского биобанка UK Biobank. Результаты опубликованы в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

Ученые изучили связь между количеством выпиваемого кофе и развитием расстройств настроения и стрессовых расстройств. За состоянием здоровья участников наблюдали в среднем 13,4 года, за это время было зарегистрировано более 18 тысяч случаев каждого из этих типов психических нарушений.

Анализ показал J-образную зависимость: самый низкий риск психических расстройств наблюдался у людей, которые пили 2–3 чашки кофе в день. У тех, кто пил меньше или значительно больше, этот эффект был слабее. Кроме того, защитная связь оказалась более выраженной у мужчин, чем у женщин. При этом генетические особенности, влияющие на скорость переработки кофеина в организме, не меняли обнаруженную закономерность.

По мнению авторов исследования, возможную роль могут играть противовоспалительные свойства кофе и его влияние на биологические процессы, связанные с работой мозга.

Ранее ученые выяснили, что кофе способствует подавлению воспалительных процессов в организме.