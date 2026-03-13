Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:45, 13 марта 2026Силовые структуры

Разин потребовал с блогера пять миллионов рублей

Разин потребовал с блогера Михеева пять миллионов рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Блогер Евгений Михеев заявил РИА Новости, что музыкальный продюсер Андрей Разин хотел взыскать с него пять миллионов рублей по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Иск рассматривалс Люблинским судом Москвы в июне 2025 года, и суд частично удовлетворил требования. По словам блогера, Разин подал иск против него и ещё одной девушки после того, как они направили заявление на продюсера в Следственный комитет России.

В результате суд взыскал в пользу Разина 100 тысяч рублей. При этом изначально он требовал семь миллионов рублей, пять из которых — с блогера.

Ранее стало известно, что продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, который ранее был заочно арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, объявлен в международный розыск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американский самолет-заправщик разбился во время операции против Ирана. Это уже четвертый борт, потерянный США

    Постпред США при НАТО не поверил слухам о помощи России Ирану

    Разин потребовал с блогера пять миллионов рублей

    Профессор рассказал о бесполезности американских ПВО

    Очевидцы сообщили об атаке ВСУ на Адыгею

    Известная певица надела прозрачное платье без бюстгальтера для съемки в журнале

    Женщина узнала об измене мужа благодаря записке на стекле машины

    Необычное хобби мужчины стало причиной его ссоры с семьей

    Россиянка описала туристов из Китая в США словами «фотографируют каждый метр дороги»

    Захарова рассказала о надежде Евросоюза на эскалацию украинского конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok