Разин потребовал с блогера пять миллионов рублей

Разин потребовал с блогера Михеева пять миллионов рублей

Блогер Евгений Михеев заявил РИА Новости, что музыкальный продюсер Андрей Разин хотел взыскать с него пять миллионов рублей по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Иск рассматривалс Люблинским судом Москвы в июне 2025 года, и суд частично удовлетворил требования. По словам блогера, Разин подал иск против него и ещё одной девушки после того, как они направили заявление на продюсера в Следственный комитет России.

В результате суд взыскал в пользу Разина 100 тысяч рублей. При этом изначально он требовал семь миллионов рублей, пять из которых — с блогера.

Ранее стало известно, что продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, который ранее был заочно арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, объявлен в международный розыск.