Россиян научили правильно прятаться в случае землетрясения

Сейсмолог Абдрахматов отсоветовал прятаться в ванной при землетрясении

Вопреки популярным советам, в случае сильного землетрясения ванная комната или туалет — не самые безопасные места для укрытия. Правильно прятаться в доме при стихийном бедствии россиян научил сейсмолог, президент Национальной академии наук Киргизии Канатбек Абдрахматов в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, оставаться в ванной либо туалете стоит лишь в крайнем случае, если землетрясение настигло именно в этих помещениях. Он пояснил, что во время подземных толчков трубы часто лопаются, и человека, который находится в помещении, может ошпарить кипятком или облить фекальными водами из канализационных труб. Вместо этого жители частных домов могут выбежать на улицу, а многоэтажных — выбрать другие места, где спрятаться.

«Если вы живете в девятиэтажке, а у нас обычно каркасные дома, там есть колонны, их видно в любой квартире. Лучше всего встать в проеме колонны, которая находится ближе к центру здания. Обычно они не рушатся. Очень опасно находиться в торцевой части таких зданий, около окон», — поделился информацией ученый. Между тем он отметил, что если землетрясение произошло ночью либо в доме есть пожилые родственники, никуда бежать не нужно — Абдрахматов порекомендовал «свалиться с кровати и лежать возле нее, закрыв голову руками». Специалист объяснил, что в пространстве между кроватью и полом всегда будет сохраняться «треугольник безопасности». «Если сверху какая-то балка упадет, то она одним концом упрется в кровать, а другим концом — в пол. И вот в этом пространстве будет небольшой промежуток, который поможет спасти жизнь», — заключил сейсмолог.

Ранее старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН Анастасия Зверева призвала россиян, проживающих в сейсмически активных регионах, подготовить тревожную сумку на случай землетрясения.