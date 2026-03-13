Россияне поверили в лайм

NTech: Продажи лаймов в России выросли на 20 %

Россияне в 2025 году купили меньше цитрусовых. Об этом «Ленте.ру» сообщили в аналитической компании NTech.

Продажи в физическом выражении в этой категории продуктов упали на 3 процента, при этом в денежном выражении показатели не изменились. Больше всего покупатели разочаровались в помело, этот фрукт покупали на 17 процентов меньше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Лимонов в прошлом году купили на 5 процентов меньше, апельсинов — на 4, грейпфрутов — на 3. Продажи мандаринов упали всего на один процент.

Единственным фруктом, показавшим положительную динамику в продуктовой рознице, оказался лайм, в килограммах россияне купили его больше на 20 процентов, чем годом ранее. Однако он все еще остается нишевым продуктом — на него пришлось менее 1 процента реализации во всем сегменте цитрусовых.

Самыми популярными из цитрусовых у россиян остались мандарины, на их долю пришлась почти половина (49 процентов) от всех продаж в данной категории. Следом расположились апельсины и лимоны (29 и 13 процентов соответственно).

Ранее стало известно, что в России значительно вырос спрос на шаурму и сэндвич-роллы, которые продаются в сетевых розничных магазинах. Складывающуюся тенденцию аналитики объясняют ростом популярности готовой еды из торговых сетей. «Потребители по-прежнему хотят вкусно и разнообразно питаться, при этом они стали меньше посещать заведения общепита, переключившись на закупки порционных блюд в магазинах», — отметили эксперты NTech.