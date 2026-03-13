Россияне пожаловались на мусор

«КП»: 43 % россиян жалуются на мусор соседей в подъезде

Почти половина россиян, проживающих в многоквартирных домах, жалуются на мусор в подъезде, оставленный соседями. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Комсомольской правды».

На регулярно мусорящих соседей, которые игнорируют просьбы соблюдать чистоту, пожаловались 43 процента респондентов. Еще 54 процента отметили, что у них в доме чисто, а соседи не оставляют в местах общего пользования личные вещи.

Ранее россиянам напомнили, что за оставленный возле двери пакет с отходами есть риск получить штраф. Сумма может составить от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, если мусор является пожароопасным.