Российская стилистка назвала выдающие неуверенность черты

Стилистка Борзова заявила, что желание скрыться за брендами выдает неуверенность

Российская стилистка Гала Борзова назвала выдающие неуверенность черты. Интервью с ней появилось на YouTube-канале Амина Centr.

Ведущая спросила, есть ли одна конкретная деталь, которая может указывать на заниженную самооценку. «Мне кажется, только желание зависеть от чужого мнения и желание скрыться за большими брендами. Вот это точно выдает неуверенность», — заявила гостья шоу.

При этом она отметила, что можно прекрасно себя чувствовать в одежде из массмаркета.

В феврале персональный стилист Холли Хобин из Великобритании назвала удешевляющие образ ошибки.