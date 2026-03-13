Реклама

Российская стилистка назвала выдающие неуверенность черты

Стилистка Борзова заявила, что желание скрыться за брендами выдает неуверенность
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Амина Centr / YouTube

Российская стилистка Гала Борзова назвала выдающие неуверенность черты. Интервью с ней появилось на YouTube-канале Амина Centr.

Ведущая спросила, есть ли одна конкретная деталь, которая может указывать на заниженную самооценку. «Мне кажется, только желание зависеть от чужого мнения и желание скрыться за большими брендами. Вот это точно выдает неуверенность», — заявила гостья шоу.

При этом она отметила, что можно прекрасно себя чувствовать в одежде из массмаркета.

В феврале персональный стилист Холли Хобин из Великобритании назвала удешевляющие образ ошибки.

