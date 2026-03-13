Реклама

Наука и техника
06:20, 13 марта 2026Наука и техника

Российский боец рассказал о возможностях ударного «КУБа»

«Красная звезда»: Ударный аппарат «КУБ» поражает цели на дальности 50 километров
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пресс-служба Рособоронэкспорта / РИА Новости

Ударный аппарат комплекса «КУБ» позволяет поражать цели на дальности до 50 километров. О возможностях изделия рассказал начальник расчета с позывным Питбуль в беседе с «Красной звездой».

Боец подразделения группировки российских войск «Запад» отметил, что эффективность применения аппарата зависит в том числе от погоды.

«Подняться он может на высоту до полутора километров, но, чтобы пикировать было проще, обычно мы летаем гораздо ниже, идем на малых высотах», — сказал начальник.

По его словам, операторы могут скорректировать курс аппарата в полете. «КУБ» может совершить дополнительный круг, ожидая данные о цели. Беспилотник развивает скорость до 150 километров в час.

В феврале концерн «Калашников» сообщил о создании нового тактического управляемого боеприпаса «КУБ-10МЭ». Дальность аппарата, созданного с учетом опыта СВО, превышает сто километров.

