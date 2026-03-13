Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:56, 13 марта 2026Мир

Российский танкер заметили у итальянского острова

Rai1: Российский танкер без экипажа дрейфует у итальянского острова Лампедуза
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Российский танкер дрейфует в районе итальянского острова Лампедуза к югу от Сицилии. Об этом сообщила новостная передача TG1 первого канала итальянской телерадиокомпании RAI в соцсетях.

По данным телеканала Rai1, танкер перевозит 900 тонн дизельного топлива и два резервуара со сжиженным газом. Экипажа на судне нет.

По данным РИА Новости, между Лампедузой и Мальтой к востоку от итальянского острова без движения находится российский танкер Jupiter. Возможно, он оказался в Средиземном море, выйдя из порта в Омане.

Ранее Минфин США заявил о выдаче 30-дневной лицензии, позволяющей Индии приобретать российскую нефть. Речь идет о топливе, уже находящемся в морских танкерах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это станет катастрофой». Как США хотят взять под контроль Ормузский пролив и может ли Иран этому помешать?

    Раскрыты траты США на операцию в Иране

    На Западе рассказали об эффективности тактики Ирана в конфликте с Израилем

    В Италии рассказали о неонацизме в Киеве

    Российская авиакомпания продолжит полеты несмотря на ограничения

    60-летняя супермодель вызвала ажиотаж в сети видео в прозрачном нижнем белье без фильтров

    Врач предупредил о риске заражения пятью заболеваниями даже при использовании презерватива

    Фицо заявил о потере влияния ЕС на международной арене

    США потеряли самолет-заправщик во время операции против Ирана

    Раскрыты подробности о новом раунде переговоров по украинскому вопросу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok