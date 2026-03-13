Российский танкер заметили у итальянского острова

Rai1: Российский танкер без экипажа дрейфует у итальянского острова Лампедуза

Российский танкер дрейфует в районе итальянского острова Лампедуза к югу от Сицилии. Об этом сообщила новостная передача TG1 первого канала итальянской телерадиокомпании RAI в соцсетях.

По данным телеканала Rai1, танкер перевозит 900 тонн дизельного топлива и два резервуара со сжиженным газом. Экипажа на судне нет.

По данным РИА Новости, между Лампедузой и Мальтой к востоку от итальянского острова без движения находится российский танкер Jupiter. Возможно, он оказался в Средиземном море, выйдя из порта в Омане.

