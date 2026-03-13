Российского вымогателя депортировали из Таиланда

Вымогавшего деньги россиянина задержали в Таиланде и отправили на родину

Из Таиланда депортировали гражданина России, подозреваемого в вымогательстве у бизнесмена. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, с 2024 по 2025 год злоумышленник и его сообщники требовали деньги за нераспространение конфиденциальных сведений о финансово-хозяйственной деятельности компании по продаже автомобилей. Сведения, которыми обладали сообщники, были способны причинить репутационный вред.

Подозреваемый скрылся за границей и был объявлен в международный розыск российским МВД. После того как его местонахождение установили, мужчина был задержан полицией Таиланда и в сопровождении сотрудников Интерпола МВД России в ближайшее время будет доставлен на родину.

Ранее сообщалось, что в Россию экстрадировали одного из организаторов финансовой пирамиды Life is Good, Сергея Санникова.