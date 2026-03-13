Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:17, 13 марта 2026Культура

Шаляпин заступился за Славу после скандального концерта

Прохор Шаляпин высказался в защиту оскандалившейся певицы Славы
Ольга Коровина

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Певец и шоумен Прохор Шаляпин заступился за исполнительницу Славу (настоящее имя — Анастасия Сланевская) после скандального концерта. Его слова передает Voice.

Шаляпин объяснил, что отмена концерта грозит артисту не только финансовыми потерями, но и репутационными рисками, поскольку он подводит организаторов. «В этом туре Слава как в западне. Я понимаю ее, она не могла подвести людей», — пояснил певец. Он также указал на провокации и некрасивое поведение некоторых зрителей, пришедших на концерт Сланевской.

Артист добавил, что считает Славу одной из самых искренних знаменитостей. По его словам, в шоу-бизнесе есть много фальшивых людей, которые плетут интриги. «Их настигнет кара. А нас со Славой, может, в рай и не пустят, зато в аду знакомых больше», — заключил Шаляпин.

Ранее зрители концерта Славы в Пензе пожаловались, что певица вышла на сцену в пьяном виде и еле стояла на ногах. Скандал продолжился за кулисами и попал на видео, опубликованное в местных пабликах. На нем певица обвиняет пензенцев в том, что они сорвали концерт, и обещает вернуть деньги за билеты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц высказался о смягчении санкций США против российской нефти

    Повышенная потливость оказалась признаком нескольких серьезных заболеваний

    Россиянин с деменцией пришел обнаженным в госпиталь Таиланда и заговорил сам с собой

    Каллас назвали разочарованным вассалом

    Стоимость одного редкого газа удвоилась из-за перекрытия Ормузского пролива

    Лукашенко жестко высказался об атаке на Иран

    Шаляпин заступился за Славу после скандального концерта

    Россиянам раскрыли способы сэкономить на шиномонтаже

    Оценены шансы Кучерова стать лучшим бомбардиром НХЛ по итогам сезона

    В Европарламенте выступили с резким заявлением о Зеленском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok