Шеф Пентагона выступил с важным объявлением об ударах по Ирану

Хегсет: Сегодня США нанесут самый массированный удар по Ирану за всю историю

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что сегодня, 13 марта, США снова нанесут самый сильный удар по Ирану. Об этом он объявил в ходе брифинга, трансляцию которого ведет американское Министерство войны.

«Сегодня США снова нанесут самый массированный удар по небу Ирана за всю историю», — сказал Хегсет.

Глава американского военного ведомства также предупредил, что США не допустят ситуации, при которой Ормузский пролив будет закрытым.

Хегсет также сообщил, что «новый так называемый "не такой уж верховный" лидер» Ирана Моджтаба Хаменеи ранен и, возможно, обезображен.