Скандальная порнозвезда Бонни Блю анонсировала самый развратный рекорд

Скандальная британская порнозвезда Бонни Блю отправилась в Мексику и анонсировала свой самый развратный рекорд. Об этом пишет Daily Star.

Модель, которая впервые прославилась после того, как переспала с тысячей мужчин за 12 часов, прибыла в курортный город Канкун, где традиционно проводят весенние каникулы выпускники американских школ и студенты вузов. Там она записала видео в окружении полуобнаженных молодых мужчин.

«Привет, ребята! Я на весенних каникулах в Канкуне и хочу побить еще один рекорд. Так что если на этих выходных вам исполняется 18, приходите ко мне — снимем мое самое жесткое видео на грани легальности», — заявила британка. Бонни Блю также упомянула о своей беременности. Это произошло не первый раз, однако пользователи интернета сомневаются, что порнозвезда действительно ждет ребенка.

Как отмечает Daily Star, порномодель приехала в Мексику на фоне недавнего всплеска насилия со стороны картелей, который случился после ликвидации наркобарона Эль Менчо в конце февраля. Нападения бандитов были зафиксированы и в штате Кинтана-Роо, где находится Канкун и другие курорты. В частности, британское правительство рекомендовало гражданам не ездить в Мексику.

Ранее анонимный участник секс-марафона Блю заявил, что ее рекорд был фальшивкой. По его словам, мужчины там были обычной массовкой и не занимались сексом с порнозвездой.