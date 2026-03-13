Следившая за больным ребенком россиянка получила почти 2,5 года колонии

В Костроме осудили женщину за смерть больного ребенка

В Костроме осудили женщину за гибель больного ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Она признана виновной по статьям 109 («Причинение смерти по неосторожности») и 125 («Оставление в опасности») УК РФ.

Как установил суд, в период с марта по май 2024 года знакомый оставил обвиняемой на попечение шестилетнюю дочь, которая страдала врожденным заболеванием и ей необходим был постоянный уход. Женщина, проживая с ней совместно, заметила ухудшение состояния, но не обратилась за медицинской помощью, а также уехала, оставив ее дома одну. В результате малолетняя не пережила бездействия.

Подсудимая не признала вину и заявила, что не имела права заботиться о постороннем ребенке.

Суд признал ее виновной и приговорил к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима. А также удовлетворил исковое заявление родственницы девочки о взыскании с нее компенсации морального вреда в размере миллиона рублей.

Отца, оставившего дочь на попечение знакомой, признали виновным по статьям 109 («Причинение смерти по неосторожности») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. Суд приговорил к году и трем месяцам колонии общего режима.

