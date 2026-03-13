США испытали рельсотрон

TWZ: ВМС США провели испытание рельсотрона

Военно-морские силы (ВМС) США на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико провели как минимум один новый раунд испытаний рельсотрона. Об этом сообщает TWZ.

Испытания изделия длились три дня и состоялись в феврале 2025-го, однако об этом стало известно только сейчас, после публикации отчета Центра военно-морских надводных боевых действий. В указанном документе отмечается, что тесты позволили собрать ценную информацию о рельсотроне.

Издание напоминает, что ВМС США отказались от разработки рельсотрона в начале 2020-х годов. TWZ допускает, что теперь данное изделие либо его производную может получить перспективный линкор типа Trump.

В июне 2021 года издание сообщило, что после 16 лет разработки ВМС США задумали отказаться от рельсотрона. TWZ отмечало, что по состоянию на 2017 год в ходе наземных испытаний рельсотрон оказался способным выбрасывать снаряды, разгоняющиеся до скорости более шести чисел Маха. Планировалось, что боеприпасы смогут поражать цели в воздухе и на море на дальности около 260 километров, однако с течением времени «статус этой программы и любые результаты, которых она могла достичь, становились все менее ясными».