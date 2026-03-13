Стала известна судьба электросамокатов в Москве после отключения интернета

Электросамокаты в Москве будут работать без интернета по СМС

Электросамокаты в Москве будут работать в условиях отключения мобильного интернета. Об этом стало известно Telegram-каналу «Новости Москвы».

По данным канала, в будущем сезоне кикшеринговые сервисы могут запустить аренду через СМС. Некоторые уже начали тестировать такую услугу. Чтобы взять самокат, нужно будет отсканировать QR-код на нем и отправить автоматически сформированное сообщение — после этого транспорт активируется.

Кроме того, компании подают заявки на включение в «белые списки», чтобы продолжить работу при ограничениях.

Ранее сообщалось, что сезон проката электросамокатов и велосипедов в столице в этом году может стартовать в конце марта или начале апреля.