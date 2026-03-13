Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:05, 13 марта 2026Экономика

Стала известна судьба электросамокатов в Москве после отключения интернета

Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Электросамокаты в Москве будут работать в условиях отключения мобильного интернета. Об этом стало известно Telegram-каналу «Новости Москвы».

По данным канала, в будущем сезоне кикшеринговые сервисы могут запустить аренду через СМС. Некоторые уже начали тестировать такую услугу. Чтобы взять самокат, нужно будет отсканировать QR-код на нем и отправить автоматически сформированное сообщение — после этого транспорт активируется.

Кроме того, компании подают заявки на включение в «белые списки», чтобы продолжить работу при ограничениях.

Ранее сообщалось, что сезон проката электросамокатов и велосипедов в столице в этом году может стартовать в конце марта или начале апреля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok