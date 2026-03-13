Стали известны цели ответных ударов ВС России по Украине

Минобороны: ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов по Украине

Российские войска за неделю нанесли массированный и шесть групповых ответных ударов по Украине. Подробности об этом журналистам сообщили в Минобороны.

«С 7-го по 13-е марта текущего года в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов», — говорится в сообщении.

В результате атак поражение получили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, объекты топливно-энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ, месте хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия.

Помимо того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее жители Адыгеи сообщили о многочисленных взрывах над Майкопом, город оказался под атакой украинских войск. По информации очевидцев, массированная атака началась около 02:50 в ночь на 13 марта.