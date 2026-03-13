Реклама

03:05, 13 марта 2026

Стало известно о возможной экологической катастрофе в Арктике из-за конфликта в Иране

Марина Совина
Фото: Pixabay

Последствия пожаров, возникших после бомбардировок нефтехранилищ в Иране, могут представлять серьезную угрозу для экологии Арктики и всей планеты. По оценкам, это способно ускорить таяние льдов, ухудшить качество воздуха, сократить биоразнообразие и вызвать другие экологические проблемы, заявил РИА Новости координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.

«Совершенно очевидно, что рано или поздно продукты сгорания окажутся в арктической зоне», — отметил эксперт.

По мнению Воротникова, такие процессы могут привести к серьезным последствиям, поскольку при горении образуется черный углерод — сажа. По оценкам специалистов, ее основная часть может осесть в районе Северного полюса, в том числе в российской части Арктики.

Это способно ускорить таяние льдов и повлиять на климатическую и экологическую ситуацию в Арктике, а затем и на глобальный климат. Кроме того, эксперт отметил, что такие изменения могут негативно сказаться на биоразнообразии и привести к гибели животных, что в итоге отразится на состоянии окружающей среды.

Ранее микробиолог и химик, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин заявил, что взрывы на нефтеперерабатывающих химических заводах в Иране грозят затяжной экологической катастрофой на Ближнем Востоке.

