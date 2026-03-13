Страна БРИКС нарастила выпуск газа в баллонах из-за топливного кризиса

Шарма: Индийские НПЗ на треть увеличили производство сжиженного газа

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии на треть увеличили производство сжиженного природного газа (СПГ) из-за накрывшего страну топливного кризиса. Об этом заявила представитель министерства нефти и газа страны БРИКС Суджата Шарма, ее цитирует ТАСС.

Из-за масштабных перебоев с поставками сырья с Ближнего Востока из-за войны в Иране розничные цены на газовые баллоны в Индии стремительно выросли. Стоимость газового баллона подскочила более чем на 250 рупий, с 1750 рупий до более чем 2000 рупий. Еще одной проблемой стала крайне низкая доступность газовых баллонов для приготовления пищи.

Чтобы справиться с кризисом и удовлетворить потребности населения, НПЗ на треть (плюс 30 процентов) нарастили выпуск сжиженного газа.

«Обеспечены бесперебойные поставки [сжиженного газа] для бытовых нужд населения. Аналогичным образом поставки сжиженного газа осуществляются также в больницы и образовательные учреждения», — заявила Шарма.

Ранее стало известно, что курс индийской рупии обвалился на торгах в пятницу, 13 марта. Валюта страны БРИКС установила новый антирекорд к американской. Ее курс опустился до 92,37 рупии за доллар США. Это самый низкий уровень в истории, на это повлияли рост мировых цен на нефть и слабые настроения на внутреннем рынке на фоне продолжающегося конфликта в Западной Азии.