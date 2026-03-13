Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:33, 13 марта 2026Экономика

Страна БРИКС нарастила выпуск газа в баллонах из-за топливного кризиса

Шарма: Индийские НПЗ на треть увеличили производство сжиженного газа
Вячеслав Агапов

Фото: Amit Dave / Reuters

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии на треть увеличили производство сжиженного природного газа (СПГ) из-за накрывшего страну топливного кризиса. Об этом заявила представитель министерства нефти и газа страны БРИКС Суджата Шарма, ее цитирует ТАСС.

Из-за масштабных перебоев с поставками сырья с Ближнего Востока из-за войны в Иране розничные цены на газовые баллоны в Индии стремительно выросли. Стоимость газового баллона подскочила более чем на 250 рупий, с 1750 рупий до более чем 2000 рупий. Еще одной проблемой стала крайне низкая доступность газовых баллонов для приготовления пищи.

Чтобы справиться с кризисом и удовлетворить потребности населения, НПЗ на треть (плюс 30 процентов) нарастили выпуск сжиженного газа.

«Обеспечены бесперебойные поставки [сжиженного газа] для бытовых нужд населения. Аналогичным образом поставки сжиженного газа осуществляются также в больницы и образовательные учреждения», — заявила Шарма.

Ранее стало известно, что курс индийской рупии обвалился на торгах в пятницу, 13 марта. Валюта страны БРИКС установила новый антирекорд к американской. Ее курс опустился до 92,37 рупии за доллар США. Это самый низкий уровень в истории, на это повлияли рост мировых цен на нефть и слабые настроения на внутреннем рынке на фоне продолжающегося конфликта в Западной Азии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Пентагона сделал заявление о состоянии нового верховного лидера Ирана

    Врач предупредила о смертельной опасности привычки курить на ходу

    Глава Пентагона заявил об одной тяжелой потере для Ирана

    Доктор Мясников назвал один из самых полезных продуктов

    Друзья дочери Оззи Осборна выразили беспокойство по поводу ее чрезмерной худобы

    Пытавшаяся избежать уголовного наказания россиянка подожгла полицейскую машину

    Ударившего пять раз ножом курсанта МВД России отправили в СИЗО

    Назван простой и доступный способ защитить машину от коррозии после реагентов

    Стало известно о подготовке покушения на основателя «Азова»

    В одной стране предостерегли от повышения цен на бензин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok