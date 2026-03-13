Реклама

Экономика
14:03, 13 марта 2026Экономика

Валюта страны БРИКС установила антирекорд

Индийская валюта упала до рекордно низкого уровня в 92,37 рупии за доллар
Вячеслав Агапов
СюжетКурс доллара:

Фото: Hemanshi Kamani / Reuters

Курс индийской рупии обвалился на торгах в пятницу, 13 марта. Об антирекорде сообщает The Times of India.

Валюта страны БРИКС установила новый антирекорд к американской. Ее курс опустился до 92,37 рупии за доллар США. Это самый низкий уровень в истории — в 2021 году за доллар давали 75 рупий, в 2022-м — 81, в 2023-м — 82, в 2024-м — 85.

На стоимость валюты повлияли рост мировых цен на нефть и слабые настроения на внутреннем рынке на фоне продолжающегося конфликта в Западной Азии. Как заявил глава казначейского отдела и исполнительный директор Finrex Treasury Advisors Анил Кумар Бхансали, без вмешательства властей падение могло бы быть более резким.

«Рупия по-прежнему уязвима, и без вмешательства Резервного банка Индии она могла бы упасть до 93 рупий за доллар», — сказал он в интервью PTI.

Индия — второй по объемам импорта покупатель нефтяного сжиженного газа. Из-за перекрытия Ормузского пролива Ираном часть поставок оказалась под угрозой срыва. Накопленных запасов, по оценке местного правительства, Индии хватит почти на месяц, после чего внутренний рынок столкнется с дефицитом, и в стране будет не на чем готовить еду.

На фоне масштабных перебоев с поставками сырья с Ближнего Востока розничные цены на газовые баллоны в Индии стремительно выросли. Стоимость газового баллона за последнее время подскочила более чем на 250 рупий. Если раньше его можно было приобрести за 1750 рупий, то теперь покупка обходится более чем в 2000 рупий.

