Экономика
17:12, 13 марта 2026Экономика

Суд национализировал крупную российскую типографию

Арбитражный суд Петербурга обратил в доход государства типографию «Печатня»
Дмитрий Воронин

Фото: Денис Асланов / Sputnik / РИА Новости

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 13 марта обратил в доход государства 100 процентов долей в уставном капитале крупного петербургского производителя бумажных и картонных изделий ООО «Типография «Печатня», позиционирующего себя как один из лидеров полиграфического рынка России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующий иск, поданный Генпрокуратурой (ГП) РФ в январе, инстанция удовлетворила полностью.

Продажу национализированной теперь «Печатни», состоявшуюся в 2023 году, ГП просила признать незаконной, требуя вернуть России 1,1 миллиарда рублей, полученные за сделку с активом, в которой участвовали Сергей Ким, Ирина Руденя и Александр Тимохин.

По версии прокуроров, Ким и Тимохин, являющиеся резидентами Великобритании, использовали для управления типографией офшорную компанию Werdelia Holdings Limited, зарегистрированную в Белизе. Как следовало из иска, бизнесмены фиктивно продали актив Ирине Рудене — гендиректору «Печатни» — за 5,5 миллиарда рублей, на что она выдала себе заем в размере 1,1 миллиарда рублей за счет самого общества. Оставшиеся деньги Руденя должна была переводить долями по 550 миллионов рублей в течение восьми лет.

Также в ГП отмечали, что гражданин Казахстана Ким и россиянин Тимохин, являясь реальными владельцами типографии, выводили капитал из России, направляя часть средств «на поддержание военно-экономического потенциала недружественных стран».

