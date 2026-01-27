Реклама

Экономика
14:37, 27 января 2026Экономика

В России собрались национализировать крупнейшую типографию

«Ъ»: Генпрокуратура потребовала национализировать крупнейшую в СНГ типографию
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Itsanan / Shutterstock / Fotodom

Генпрокуратура России подала в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск с требованием аннулировать сделку по продаже 100 процентов долей в уставном капитале ООО «Типография "Печатня"», лидирующего на рынке полиграфической продукции в России и странах СНГ. Об этом со ссылкой на текст иска пишет «Коммерсантъ».

Поводом для требований национализации типографии назван вывод капитала из России реальными владельцами актива, уроженцем и гражданином Казахстана Сергеем Кимом и россиянином Александром Тимохиным, и направление части средств «на поддержание военно-экономического потенциала недружественных стран». В иске сказано, что после начала боевых действий на Украине оба владельца «отказались от законопослушной экономической деятельности в России».

Оба бизнесмена являются резидентами Великобритании. Тимохину также принадлежал Заубер-банк, который проходит процедуру ликвидации. Лицензию к организации отозвали по причине легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По версии прокуроров, Ким и Тимохин использовали для управления типографией офшорную компанию Werdelia Holdings Limited, зарегистрированную в Белизе. В 2023 году они фиктивно продали актив гендиректору «Печатни» Ирине Рудене за 5,5 миллиарда рублей, на что она выдала себе заем в размере 1,1 миллиарда рублей за счет самого общества. Оставшиеся деньги Руденя должна была переводить долями по 550 миллионов рублей в течение восьми лет.

Полученные средства конвертировали в доллары и перевели на счет Werdelia в швейцарском банке, при этом сама типография до полного закрытия сделки находилась в залоге у продавца.

Прокуроры полагают, что в связи со вскрывшимися обстоятельствами сделка должна быть признана ничтожной, так как направлена на подрыв национальной безопасности государства, а 100 процентов доли в типографии должно быть взыскано в доход государства. Кроме того, истцы требуют изъять у Werdelia полученный 1,1 миллиарда рублей. Суд наложил обеспечительный арест на имущество и счета ответчиков, а погранслужба закрыла Рудене выезд из страны.

Ранее Генпрокуратура потребовала национализировать холдинг КИМП, в который входят расположенные в разных регионах страны предприятия, производящие подшипники для нужд Вооруженных сил России.

