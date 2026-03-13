Реклама

Россия
12:29, 13 марта 2026Россия

Титулованный боец ММА рассказал об отправке на СВО

RT: Ушедший на СВО в 2022 году боец ММА участвовал в освобождении приграничья
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Титулованный боец ММА Олег Личковаха ушел в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине в 2022 году на пике своей формы — в 25 лет. Об отправке на фронт и участии в освобождении курского приграничья военнослужащий спецназа «Ахмат» с позывным Вещий рассказал в беседе с RT.

До ухода на СВО Личковаха был чемпионом мира по панкратиону, мастером спорта по смешанным единоборствам. Он провел 24 боя, в которых одержал 18 побед.

Говоря о решении пойти на фронт он отмечает, что хотел быть примером для детей, которых тренировал.

«Я хотел показать всем, что не важны ни твоя должность, ни влияние. К примеру, я был спортсменом, у которого будущее было в карьере», — сказал Личковаха, добавив, что решение принял одним днем.

«Когда говорил тренеру о своем решении, тот не поверил сначала, потом в шоке был, мол куда ты — у тебя же будущее. Я объяснил ситуацию, он меня понял. Сказал, мол береги себя», — вспомнил он.

По словам Вещего, в 2022 году он сразу попал в Белогоровку Луганской народной республики, но активных боевых действий на тот момент там не было.

«Контракт был короткий — три месяца всего. После этого я вернулся домой, к соревнованиям. Одержал победу в бою. Но понимаю, что меня тянет обратно. И все, я тренеру опять говорю, что опять уезжаю», — рассказал он.

Вернувшись на СВО он также прошел бои за Лисичанск, а когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область, то попросил командира о переводе в приграничье.

«Меня закинули в группу эвакуации», — заключил он.

Ранее сбивший 142 гексакоптера в зоне СВО российский боец раскрыл детали воздушных боев с ВСУ. В частности, с его слов, бывают затяжные бои.

