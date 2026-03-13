Торговые сети снизили цены на некоторые продукты питания

АКОРТ: В феврале сильнее всего в РФ подешевели черный чай и гречка

По сравнению с январем в феврале российские торговые сети на 1,3 процента снизили розничные цены на социально значимые продукты. Эти данные Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) процитировало ТАСС.

Сильнее всего в прошлом месяце подешевели черный байховый чай и гречневая крупа. Стоимость первого упала на 9,5 процента, а второй — на 7,2 процента. Цена тушки цыпленка-бройлера снизилась на 3,8 процента. Кроме того, сливочное и подсолнечное масла стали обходиться на 1,9 и 1,5 процента дешевле, а баранина — на 1,3 процента.

В годовом выражении цены на социально значимые продукты «первой цены» снизились на 12 процентов. Сильнее прочих подешевели рис, белокочанная капуста, картофель, поваренная соль, сливочное масло, лук и куриные яйца. Минимальная розничная цена за килограмм риса за год опустилась на 39 процентов, белокочанной капусты — на 35 процентов, картофеля — на 28 процентов, поваренной соли — на 27 процентов, сливочного масла — на 26 процентов, лука — на 24 процента.

Ранее появился прогноз о том, что продолжительная блокировка Ираном Ормузского пролива чревата подорожанием продуктов питания во всем мире.