Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:21, 13 марта 2026

ЦБ резко повысил курс доллара

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Руководство Центробанка (ЦБ) резко повысило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в субботу-понедельник, 14-16 марта, составят примерно 80,23 рубля. Для сравнения, в пятницу, 13 марта, официальный курс доллара в России находился на уровне 79,07 рубля. Таким образом, регулятор повысил котировки мировой резервной валюты на 1,16 рубля.

Несмотря на это, ряд экспертов все равно считают нынешний курс рубля излишне крепким и вредным для российской экономики. При текущих котировках нацвалюты, пояснял глава ВТБ Андрей Костин, отечественные экспортеры недосчитываются выручки, а федеральный бюджет — поступлений.

Более оптимальным вариантом руководитель финансовой организации называл коридор 90-100 рублей за доллар. При таком раскладе, объяснил Костин, властям будет проще частично покрыть растущий дефицит казны, а проблемные отрасли экономики смогут претендовать на дополнительную господдержку. Впрочем, в самом регуляторе неоднократно заявляли, что нынешний курс рубля в полной мере отражает реальный баланс валютного спроса и предложения на внутреннем рынке и не нуждается в какой-либо корректировке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрон сделал предупреждение России по Украине

    Россиянам назвали три самых бесполезных БАДа

    Норвежский лыжник Клебо рассказал о состоянии здоровья после падения на трассе

    Москва поставила очередной тепловой рекорд

    Иран задал США неудобные вопросы об Ормузском проливе

    ЦБ резко повысил курс доллара

    В сети испытали неловкость из-за видео с открытия магазина Victoria's Secret в Британии

    Мужчина зашел в женский туалет в аэропорту и тайком снял на видео двух женщин

    В Подмосковье загорелся пансионат для престарелых

    Россияне предсказали победителя премии «Оскар»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok