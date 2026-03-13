ЦБ резко повысил курс доллара

Центробанк повысил официальный курс доллара в России на 1,16 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) резко повысило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в субботу-понедельник, 14-16 марта, составят примерно 80,23 рубля. Для сравнения, в пятницу, 13 марта, официальный курс доллара в России находился на уровне 79,07 рубля. Таким образом, регулятор повысил котировки мировой резервной валюты на 1,16 рубля.

Несмотря на это, ряд экспертов все равно считают нынешний курс рубля излишне крепким и вредным для российской экономики. При текущих котировках нацвалюты, пояснял глава ВТБ Андрей Костин, отечественные экспортеры недосчитываются выручки, а федеральный бюджет — поступлений.

Более оптимальным вариантом руководитель финансовой организации называл коридор 90-100 рублей за доллар. При таком раскладе, объяснил Костин, властям будет проще частично покрыть растущий дефицит казны, а проблемные отрасли экономики смогут претендовать на дополнительную господдержку. Впрочем, в самом регуляторе неоднократно заявляли, что нынешний курс рубля в полной мере отражает реальный баланс валютного спроса и предложения на внутреннем рынке и не нуждается в какой-либо корректировке.