Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:03, 13 марта 2026Из жизни

У известной 26-летней актрисы загорелось лицо в день рождения

У известной китайской актрисы Юй вспыхнуло лицо из-за трюка со спиртом
Никита Савин
Никита Савин

В Китае известная актриса решила повторить вирусный трюк с огнем и алкоголем и получила серьезный ожог лица. Видео инцидента публикует Need To Know.

Пугающее происшествие произошло с 26-летней Ван Тянь Юй во время празднования дня рождения. Девушка увидела в социальных сетях, как люди выплевывают на свечи спиртное, после чего пламя вспыхивает ярче, а затем гаснет. Во время празднования дня рождения с друзьями Юй вышла на улицу, набрала в рот чистый спирт и выплюнула его на небольшой торт со свечами.

Пламя ярко вспыхнуло и перекинулось на лицо и волосы актрисы. Юй сразу же доставили в больницу. Она получила серьезные ожоги подбородка, шеи и лица. Актриса призналась, что испытывала очень сильную боль. Она также раскритиковала людей, которые размещают видео с подобными трюками в сети, не предупреждая об их опасности.

Материалы по теме:
«Об нас вытерли ноги». Самые красивые девушки страны считают, что титул «Мисс Россия» достался не той. В чем причина скандала?
«Об нас вытерли ноги». Самые красивые девушки страны считают, что титул «Мисс Россия» достался не той. В чем причина скандала?
7 октября 2025
На конкурсе самых красивых девушек мира появились загадочные участницы. Почему никто не признается, как и за что их выбрали?
На конкурсе самых красивых девушек мира появились загадочные участницы. Почему никто не признается, как и за что их выбрали?
28 августа 2025
Стало известно имя новой самой красивой девушки страны. Кто она и какими достижениями смогла покорить жюри конкурса «Мисс Россия»?
Стало известно имя новой самой красивой девушки страны. Кто она и какими достижениями смогла покорить жюри конкурса «Мисс Россия»?
5 октября 2025
На «Мисс Вселенная» небывалый скандал с подтасовками. Часть жюри покинула конкурс, участницы в панике. Чем это закончится?
На «Мисс Вселенная» небывалый скандал с подтасовками.Часть жюри покинула конкурс, участницы в панике. Чем это закончится?
20 ноября 2025

«Я подумала, что это безопасный вирусный трюк. Я использовала 96-процентный спирт, но пламя пошло обратно и обожгло мне шею и подбородок. Я до сих пор восстанавливаюсь», — посетовала китаянка.

Ван Тянь Юй родилась в 1999 году, окончила Шанхайскую консерваторию и стала актрисой кино и телевидения. В 2016 году она дебютировала в фильме «Русалка» знаменитого гонконгского актера и режиссера Стивена Чоу. С тех пор она снялась во множестве фильмов и телесериалов.

Ранее сообщалось, что знаменитая мексиканская актриса Нинель Конде налетела лицом на электропровод во время карнавала. Женщина не получила серьезных травм.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Постсоветская страна пообещала не принимать российские танкеры

    Москвичам рассказали о погоде в пятницу

    Азиатская страна захотела покупать российскую нефть

    Уехавший из России блогер-иноагент рассказал о тоске по стране

    Блогерша описала российский магазин в Европе словами «цена на гречку — почти бесплатно»

    Футболист «Зенита» Глушенков назвал желаемые европейские клубы для перехода

    Президенты стран НАТО оказались у границы с Белоруссией

    В ударе «Томагавком» по детям в Иране обвинили ИИ

    У известной 26-летней актрисы загорелось лицо в день рождения

    В Конгрессе США назвали виновного в нанесении удара по школе в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok