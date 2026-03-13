Экс-аналитик ЦРУ заявил о смене позиции США по санкциям за покупку нефти у России

США коренным образом пересмотрели свою позицию в отношении санкций за покупку российской нефти, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

По его словам, США сменили позицию в отношении ограничительных мер. «Вместо того чтобы говорить: "Вы должны соблюдать все эти санкции против России", — они заявили: "Мы снимаем санкции, чтобы Россия теперь могла продавать нефть"», — указал он.

Аналитик добавил, что США бессильны что-либо сделать для открытия Ормузского пролива, который контролирует Иран.

Ранее в США допустили отмену и быстрое возвращение санкций против России.