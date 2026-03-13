Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:29, 13 марта 2026Мир

Экс-аналитик ЦРУ заявил о смене позиции США по санкциям за покупку нефти у России

Аналитик Джонсон: США пересмотрели позицию по санкциям за покупку нефти у России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

США коренным образом пересмотрели свою позицию в отношении санкций за покупку российской нефти, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

По его словам, США сменили позицию в отношении ограничительных мер. «Вместо того чтобы говорить: "Вы должны соблюдать все эти санкции против России", — они заявили: "Мы снимаем санкции, чтобы Россия теперь могла продавать нефть"», — указал он.

Аналитик добавил, что США бессильны что-либо сделать для открытия Ормузского пролива, который контролирует Иран.

Ранее в США допустили отмену и быстрое возвращение санкций против России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это станет катастрофой». Как США хотят взять под контроль Ормузский пролив и может ли Иран этому помешать?

    Стало известно о возможной экологической катастрофе в Арктике из-за конфликта в Иране

    США разрешили продажу погруженной на танкеры российской нефти

    Швеция перехватила еще одно судно в Балтийском море

    Жители Харьковской области начали бороться с дронами ВСУ при помощи ножниц

    Иран пригрозил уничтожить все нефтегазовые объекты США на Ближнем Востоке

    ВСУ вновь атаковали Севастополь

    Экс-аналитик ЦРУ заявил о смене позиции США по санкциям за покупку нефти у России

    Песков рассказал о способе связи в Кремле

    В Иране заявили о ракетном ударе по разбившемуся американскому самолету

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok