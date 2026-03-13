13 марта 2026

В Финляндии отреагировали на призыв спецпредставителя Путина покупать российскую нефть

Профессор Малинен: Финляндии следует начать закупать российскую нефть
Марина Совина

Фото: Егор Еремов / РИА Новости

Финляндии следует начать покупать российскую нефть, считает профессор Хельсинского университета Туомас Малинен. Об этом он высказался в соцсети X.

Эксперт прокомментировал публикацию спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, в которой тот призвал страны покупать российские энергоносители для поддержания сбалансированного энергоснабжения.

«Пожалуйста, сделайте это», — написал Малинен, обращаясь к премьер-министру Финляндии Петтери Орпо и министру финансов Риикке Пурру.

Ранее Малинен заявил, что Финляндии необходимо срочно восстанавливать отношения с Россией для своего спасения. По его словам, страна стоит на грани катастрофического кризиса.

