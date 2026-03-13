Реклама

В Германии жестко ответили на слова Зеленского о России

Экс-депутат Бундестага Эрнст назвал ложью слова Зеленского об изоляции России
Немецкий политик, экс-депутат Бундестага Клаус Эрнст прокомментировал слова президента Украины Владимир Зеленского, что весь цивилизованный мир объединился против России. Об этом Эрнст написал в социальной сети X.

Эрнст назвал ложью слова Зеленского об изоляции России и отметил, что сама Украина является нецивилизованным государством.

«Я надеюсь, что режим Зеленского будет свергнут, прежде чем ему удастся еще больше втянуть Европу в эту войну и разорить нас экономически!» — возмутился он.

Ранее Зеленский назвал сторонников присоединения Крыма к России нечеловеческими существами. Так он ответил на вопрос, какие отношения он поддерживает с российскими гражданами, с которыми познакомился до 2014 года благодаря работе в России.

