13:37, 13 марта 2026Спорт

В Госдуме высказались о росте цен в России

Депутат Светлана Журова признала, что жизнь в России стала дороже
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о росте цен в России. Об этом сообщает Sport24.

Она согласилась с тем, что жизнь в стране стала дороже. «Это каждый замечает. Что-то дорожает, что-то дешевеет, но мы же понимаем, что находимся в ситуации, когда этому есть причины», — заявила Журова.

Депутат добавила, что ей грех жаловаться. «Для многих людей это критично, и им тяжело», — заявила бывшая спортсменка.

Ранее о росте цен в России высказалась трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина. «Жизнь сейчас везде дорожает, а не только в России. Я ведь не блаженная и не живу в другом мире, чтобы не замечать, что цены в нашей стране выросли», — заявила она.

11 марта журналист кремлевского пула Александр Юнашев проиллюстрировал темпы роста цен в России. Он использовал для примера стоимость беляша в столовой в Госдуме. По словам журналиста, в 2024 году беляш стоил 90 рублей, а сейчас его цена составляет 130 рублей.

Журова завоевала золото на дистанции 500 метров на Олимпиаде-2006 в Турине. Она также является чемпионкой мира в этой дисциплине.

