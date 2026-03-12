Трехкратная олимпийская чемпионка Роднина высказалась о росте цен в России

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о росте цен в России. Ее слова приводит Sport24.

«Жизнь сейчас везде дорожает, а не только в России. Я ведь не блаженная и не живу в другом мире, чтобы не замечать, что цены в нашей стране выросли. В этом плане я нахожусь в такой же ситуации, как и все россияне», — сказала Роднина.

Также Роднина заметила, что рост цен всегда является проблемой для народа. «Почему так сильно растут цены? Чтобы это понимать, нужно хоть немного следить за тем, что происходит в нашей стране и в мире. Люди постоянно недовольны, если что-то меняется. Человек так устроен, но постепенно приспосабливается ко всему», — добавила Роднина.

