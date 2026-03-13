Реклама

10:15, 13 марта 2026Мир

Стали известны последствия атак БПЛА на Оман

ONA: Два иностранца стали жертвами падения беспилотника в Омане
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: pornpoj / Shutterstock / Fotodom

Два человека стали жертвами атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Оман. Об этом сообщает ONA.

«В провинции Сухар потерпели крушение два БПЛА, один из них потерпел крушение в промышленной зоне Аль-Авхи, в результате атаки были лишены жизни два иностранца и несколько человек получили ранения. Другой упал на открытой местности, никто не пострадал. Компетентные органы продолжают расследование обоих инцидентов», — передает агентство.

11 марта несколько иранских беспилотников атаковали топливные резервуары в оманском порту Салала. На опубликованном видео атаки БПЛА летит к нефтяной базе и наносит удар по резервуарам, после чего раздается мощный взрыв, а в небо поднимается черно-красный огненный гриб.

4 марта президент России Владимир Путин сообщил, что поручил МЧС и МИД организовать вывоз застрявших в странах Ближнего Востока россиян.

