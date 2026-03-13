Реклама

23:42, 12 марта 2026Культура

В России захотели запретить прокат некоторых зарубежных фильмов

В Госдуме предложили запретить прокат дискредитирующих Россию фильмов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Edgar Su / Reuters

В России в будущем могут запретить фильмы, в которых содержатся оскорбительные стереотипы о россиянах, а также те картины, в которых дискредитируется Россия, ее армия, и СССР. Соответствующий законопроект намерен внести депутат Госдумы Евгений Марченко, передает ТАСС.

«Речь идет о ситуациях, когда есть в фильмах какие-то оскорбляющие вещи, уничижающие, ложные стереотипы, унизительные для нас. Выдача таким фильмам прокатных удостоверений будет запрещена», — пояснил парламентарий. Как пример он привел фильм «Рэмбо», в котором демонстрируется «жестокое и бесчеловечное» отношение советских военных к мирному населению.

Марченко напомнил, что в этой картине Рэмбо в одиночку сумел разгромить советский военный гарнизон, что не соответствует действительности. Также депутат вспомнил и о сериале «Клан Сопрано», в котором формируются мифы о русской мафии и русских девушках.

Он считает, что подобные картины следует запретить, и таким образом побудить Голливуд и западные компании снимать хорошие фильмы о России и ее народе.

В феврале в России призвали запретить прокат фильма с участием блогера Александра Зубарева.

