В России заявили о лишении США преимущества в конфликте с Ираном благодаря Китаю

Политолог Матюшенков: Китай лишил США преимущества в конфликте с Ираном

Китай дал Ирану оружие, которое нейтрализует одно из ключевых преимуществ США в конфликте. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил политолог Дмитрий Матюшенков.

Эксперт отметил, что Тегеран располагает одним из крупнейших в регионе арсеналов баллистических ракет — по различным оценкам, от полутора до трех тысяч единиц, включая дальнобойные комплексы «Хорремшехр», «Фаттах», «Гадр» и «Сейджил». При этом Иран, по словам политолога, перешел с американской системы GPS на китайскую спутниковую навигационную систему BeiDou-3. «Это решение имеет стратегическое значение», — указал Матюшенков.

В частности, пояснил эксперт, сигнал BeiDou-3 значительно сложнее подавить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые используют США и Израиль. При этом точность наведения баллистических ракет при использовании китайской системы достигает показателей, достаточных для поражения точечных целей.

«Фактически Пекин, не вступая в конфликт напрямую, предоставил Тегерану технологический инструмент, который нейтрализует одно из ключевых преимуществ западной коалиции — доминирование в сфере спутниковой навигации и РЭБ», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что общество Красного Креста Китая выделит 200 000 долларов в качестве экстренной гуманитарной помощи Обществу Красного Полумесяца Исламской Республики Иран для оказания помощи родителям, которые потеряли своих детей из-за боевых действий.