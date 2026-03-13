13 марта 2026

В российском регионе авто с водителем раздавило снегом

В Соликамске авто с водителем раздавило снегом
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: СК по Пермскому краю

В Соликамске Пермского края машину с водителем раздавило снегом. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе СК по региону.

Инцидент произошел в пятницу днем: сошедшая с крыши торгового центра снежная глыба серьезно повредила коричневый Renault, который был припаркован возле здания. В результате случившегося водителя, который в тот момент сидел в машине, зажало внутри салона. Мужчина получил травмы, его доставили в больницу.

В пресс-службе ведомства сообщили, что по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили уголовное дело.

Ранее в этот же день стало известно, что в Удмуртии двоих десятилетних школьников завалило снегом, рухнувшим с крыши. Инцидент произошел на улице Гагарина в селе Первомайский Воткинского района.

