Наука и техника
01:55, 13 марта 2026Наука и техника

В Сербии установили суперзвуковые ракеты на МиГ-29

Вучич заявил об установке китайских суперзвуковых ракет CM-400 на МиГ-29
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил об успешной установке китайских суперзвуковых ракет CM-400 на истребители МиГ-29 ВВС Сербии. Об этом он сказал в эфире «Радио и телевидения Сербии».

Вучич уточнил, что имеет в виду ракеты воздух-земля. Он поздравил инженеров Сербии и назвал успешной интеграцию китайских ракет на российский истребитель МиГ-29. Это наиболее оснащенные МиГи во всей Европе и мире, сказал он.

«Это значит, что можем поражать цели на земле на расстоянии 200-400 километров. У нас есть значительное число ракет и будет еще больше», — заключил Вучич.

В прошлом году в Сербии представили ракетный комплекс «Шумадија». Он способен нести ракеты нескольких типов. Система может поражать цели высокоточными тактическими ракетами с дальностью 70 километров и баллистическими, которые могут преодолеть 285 километров до цели.

