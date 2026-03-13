Реклама

09:51, 13 марта 2026Мир

В США предложили изменить цели операции в Иране

Фаркас: США вряд ли удастся сменить правящий режим в Иране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

США вряд ли удастся сменить правящий режим в Иране, вместо этого Вашингтону следует сосредоточиться на том, чтобы лишить Тегеран возможности перекрывать Ормузский пролив. Об этом заявила бывший заместитель помощника министра обороны США Эвелин Фаркас в интервью Bloomberg.

«Я не думаю, что мы сможем избавиться от режима, но мы, определенно, хотим лишить его возможности перекрывать [Ормузский] пролив», — заявила она.

По словам аналитика, Соединенным Штатам также необходимо как можно скорее заключить сделку по приобретению украинских технологий противодействия беспилотникам. Она предупредила, что США «нужно быстро наверстать упущенное», поскольку современная война стремительно меняется.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что для него «большая честь» расправляться с иранскими лидерами. Глава Белого дома добавил, что Соединенные Штаты уничтожают иранское руководство «в военном, экономическом и других аспектах».

