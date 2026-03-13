Реклама

Трамп назвал большой честью расправу над лидерами Ирана

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что для него «большая честь» расправляться с иранскими лидерами. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«У нас непревзойденная огневая мощь, неограниченное количество боеприпасов и полно времени — посмотрите, что сегодня происходит с этими безумными мерзавцами. Они убивают невинных людей по всему миру уже 47 лет, и теперь я, как 47-й президент Соединенных Штатов Америки, убиваю их. Какая это большая честь!» — говорится в публикации.

Глава Белого дома добавил, что США уничтожают иранское руководство «в военном, экономическом и других аспектах». По словам Трампа, флот и военно-воздушные силы Ирана были уничтожены, а ракеты и беспилотники сейчас находятся в процессе уничтожения.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США при планировании операции против Ирана недооценили его готовность закрыть Ормузский пролив. Анализ и прогнозы ведомств, которые были неотъемлемой частью процесса принятия решений в предыдущих администрациях, рассматривались Трампом лишь как второстепенные факторы.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

