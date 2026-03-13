21:18, 13 марта 2026

В ЦСКА прокомментировали инцидент с расизмом в отношении форварда «Краснодара» Кордобы

В ЦСКА считают, что в поведении фанатов в матче с «Краснодаром» не было расизма
Владислав Уткин

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В ЦСКА прокомментировали инцидент с расизмом в отношении форварда «Краснодара» Джона Кордобы. Слова представителя клуба приводит «Спорт-Экспресс».

«Было установлено, что с нашей трибуны был слышен в двух эпизодах прерывистый гул со стороны нескольких болельщиков — так называемое уханье. Оно давно интерпретируется как действие, направленное на унижение достоинства человека», — сказано в заявлении клуба.

Также в ЦСКА отметили, что в эпицентре событий находились футболисты разных рас и национальностей, поэтому у клуба нет доказательств того, что уханье носило расистский характер. «Также мы считаем важным отметить, что гул стал ответной реакцией на действия некоторых игроков "Краснодара"», — заявили в «армейском» клубе.

Ранее КДК РФС оштрафовал ЦСКА за расистские выкрики фанатов клуба в адрес форварда «Краснодара» Джона Кордобы. Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей. Инцидент произошел во время первого полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России, в котором красно-синие обыграли «Краснодар» со счетом 3:1. Ответная игра пройдет 17 марта в Краснодаре.

